С "Челси" могут снять больше очков, чем с "Эвертона" и "Форест"

Премьер-Лига может снять с "Челси" больше очков, чем с "Эвертона" и "Ноттингем Форест", за нарушение правил финансового фейр-плей.

Ранее в этом сезоне Премьер-Лига сняла с "Эвертона" 10 очков за нарушение правил ФФП, но благодаря апелляции "ирискам" удалось смягчить наказание до шести баллов штрафа.



В то же время "Форест", также превысив установленный лимит убытка за трехлетний период, был наказан снятием четырех очков.



Бывший финансовый советник "Манчестер Сити" Стефан Борсон полагает, что "Челси" может завершить этот сезон с громадным убытком, что повлечет еще более серьезные санкции со стороны Премьер-Лиги.



"Веб-сайт "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Мейсона Маунта 1 июля, поэтому можно было предположить, что этот трансфер относится к текущему сезону".



"Однако сейчас стало известно, что этот трансфер был отнесен к сезону 2022/23. Они получили прибыль в 55 миллионов фунтов и с помощью этого удержались в рамках правил".



"Конечно, в этом году, с операционной точки зрения, ситуация будет еще хуже, чем в прошлом году, потому что они не участвуют в Лиге Чемпионов, их вообще нет в Европе".



"Какой выход? Им нужно найти покупателей на Трево Чалобу за 20 миллионов фунтов, на Армандо Бройю за 40 миллионов фунтов и на Конора Галлахера за 50 миллионов фунтов".



"Такого рода сделки им необходимы. И все они должны быть заключены до 30 июня. Мы знаем это по вердикту насчет "Форест".



"Вопрос в том, насколько сложно будет продать игроков в этот период до июня. Премьер-Лига говорит о том, что это более-менее невозможно".



"Да, наказание может быть серьезнее. Думаю, их убыток может значительно превзойти убытки "Эвертона" и "Форест" вместе взятых", — сообщил Борсон talkSPORT.