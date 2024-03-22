Хаби Алонсо не будет тренировать "Ливерпуль"
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо отправится в "Баварию", а не в "Ливерпуль", если решит покинуть Леверкузен грядущим летом.
Алонсо считается кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона. Точно так же "Бавария" хочет пригласит Хаби на место Томаса Тухеля.
В предыдущие недели поступали противоречивые сообщения насчет предпочтений Алонсо, которому довелось представлять и "Ливерпуль", и "Баварию" в качестве игрока.
Однако сейчас Sky Sport Germany утверждает, что Алонсо едва ли будет тренировать "Ливерпуль" в следующем сезоне. Даже если Хаби решится уйти из "Байера", насчет чего нет никаких гарантий, он с высокой вероятностью выберет "Баварию".
Добавим, с назначением в "Ливерпуле" также связывают Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Рубена Аморима из "Спортинга" и Юлиана Нагельсманна из сборной Германии.
22.03.2024 22:00
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Обожаю пездузу - вся телега в трупах - "либеральные журналисты" и стандарты ббц, мать их.
Если кратенько судя по всему очень хорошо подготовленный терракт в стиле чеченских - явно знали как, где и когда. Крокус частный зал, поэтому охрана там ЧОП, даже не менты. У ЧОПа максимум был скорее всего травмат. Подъезд к Крокусу это та еще пизда со МКАДа, потому приехать туда быстро - это сложная задача.
Как сайд эффкет - видимо частным большим концертным залам придет конец, а на входе стоять требовать будут минимум омоновца. Ну и Крокус отожмут как обычно у владельца, че б блин и нет - не досмотрел.
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кек
Цена на поездки в такси в Москве
выросла в 1,5-2,5 раза, передает
корреспондент РИА Новости.
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Хаби Алонсо 56% (8043)
Источник: http://fapl.ru/polls/126/?res=1
А обоссанная скузня так надеялись ахахахаха
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Админ сайта - конченый пидарас и хохлоуёбок
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мочасиси 24/7 горит на великий Ливерпуль. Все его мысли о красной машине Клоппа, значит норм поё6ывают арабский мыльный пузырь за который он глорит.
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Где шутки про свет?
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интересно, сегодня теракт устроили невиновные или каукасцы
В красноярском крае россии закроют две исправительные колонии, поскольку почти всех заключенных отправили на войну против Украины.
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опять пыня всех переиграла
Две недели назад посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве
При этом в предупреждении, опубликованном 7 марта, говорилось, что теракты могут произойти в течение ближайших двух дней.
Такие же предупреждения выпустили страны-союзницы США. Вероятность теракта они оценивали как «неминуемую», отмечают «Важные истории».
19 марта Владимир Путин назвал шантажом подобные предупреждения. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он.
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пришли, постреляли, ушли)) фсб, вы топ))
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Админ, если ты против бункерного деда, а мафия главный даун, оставь комменты открытыми.
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Адмен, если ты не пидр, закрой комменты
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Тень Нагельсманна, Де Дзерби и Аморима
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Сначала Хиллсборо, теперь это.
И вы ещё спрашиваете почему клуб Ливерпуль нужно расформировать?
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Не шутите с матушкой Россией. Это может для вас очень плохо закончиться.
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Уже третий день очередной пост ниочем. А с хуя он должен Ливерпуль тренировать? Че за ноунейм?
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