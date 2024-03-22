Хаби Алонсо не будет тренировать "Ливерпуль"

Хаби Алонсо Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо отправится в "Баварию", а не в "Ливерпуль", если решит покинуть Леверкузен грядущим летом.

Алонсо считается кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона. Точно так же "Бавария" хочет пригласит Хаби на место Томаса Тухеля.

В предыдущие недели поступали противоречивые сообщения насчет предпочтений Алонсо, которому довелось представлять и "Ливерпуль", и "Баварию" в качестве игрока.

Однако сейчас Sky Sport Germany утверждает, что Алонсо едва ли будет тренировать "Ливерпуль" в следующем сезоне. Даже если Хаби решится уйти из "Байера", насчет чего нет никаких гарантий, он с высокой вероятностью выберет "Баварию".

Добавим, с назначением в "Ливерпуле" также связывают Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Рубена Аморима из "Спортинга" и Юлиана Нагельсманна из сборной Германии.


Метки Алонсо, Бавария, Байер, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1014

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 22.03.2024 22:46 # imf-tau
    Обожаю пездузу - вся телега в трупах - "либеральные журналисты" и стандарты ббц, мать их.

    Если кратенько судя по всему очень хорошо подготовленный терракт в стиле чеченских - явно знали как, где и когда. Крокус частный зал, поэтому охрана там ЧОП, даже не менты. У ЧОПа максимум был скорее всего травмат. Подъезд к Крокусу это та еще пизда со МКАДа, потому приехать туда быстро - это сложная задача.

    Как сайд эффкет - видимо частным большим концертным залам придет конец, а на входе стоять требовать будут минимум омоновца. Ну и Крокус отожмут как обычно у владельца, че б блин и нет - не досмотрел.

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  2. pycoe6-on-tour 22.03.2024 22:45 # pycoe6-on-tour
    кек



    Цена на поездки в такси в Москве
    выросла в 1,5-2,5 раза, передает
    корреспондент РИА Новости.

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  3. moneycity 22.03.2024 22:34 # moneycity
    Хаби Алонсо 56% (8043)

    Источник: http://fapl.ru/polls/126/?res=1

    А обоссанная скузня так надеялись ахахахаха

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  4. xoce-moyp 22.03.2024 22:20 # xoce-moyp
    Админ сайта - конченый пидарас и хохлоуёбок

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  5. tihinya-moiyobir 22.03.2024 22:20 # tihinya-moiyobir
    мочасиси 24/7 горит на великий Ливерпуль. Все его мысли о красной машине Клоппа, значит норм поё6ывают арабский мыльный пузырь за который он глорит.

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  6. moneycity 22.03.2024 22:19 # moneycity
    Где шутки про свет?

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  7. pycoe6-on-tour 22.03.2024 22:12 # pycoe6-on-tour
    интересно, сегодня теракт устроили невиновные или каукасцы




    В красноярском крае россии закроют две исправительные колонии, поскольку почти всех заключенных отправили на войну против Украины.

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  8. pycoe6-on-tour 22.03.2024 22:11 # pycoe6-on-tour
    опять пыня всех переиграла



    Две недели назад посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве

    При этом в предупреждении, опубликованном 7 марта, говорилось, что теракты могут произойти в течение ближайших двух дней.

    Такие же предупреждения выпустили страны-союзницы США. Вероятность теракта они оценивали как «неминуемую», отмечают «Важные истории».

    19 марта Владимир Путин назвал шантажом подобные предупреждения. «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он.

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  9. pycoe6-on-tour 22.03.2024 22:11 # pycoe6-on-tour
    пришли, постреляли, ушли)) фсб, вы топ))

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  10. moneycity 22.03.2024 22:08 # moneycity
    Админ, если ты против бункерного деда, а мафия главный даун, оставь комменты открытыми.

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  11. xoce-moyp 22.03.2024 22:06 # xoce-moyp
    Адмен, если ты не пидр, закрой комменты

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  12. alexomck 22.03.2024 22:06 # alexomck
    Тень Нагельсманна, Де Дзерби и Аморима

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  13. moneycity 22.03.2024 22:05 # moneycity
    Сначала Хиллсборо, теперь это.
    И вы ещё спрашиваете почему клуб Ливерпуль нужно расформировать?

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  14. tihinya-moiyobir 22.03.2024 22:02 # tihinya-moiyobir
    Не шутите с матушкой Россией. Это может для вас очень плохо закончиться.

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  15. gameboy 22.03.2024 22:01 # gameboy
    Уже третий день очередной пост ниочем. А с хуя он должен Ливерпуль тренировать? Че за ноунейм?

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