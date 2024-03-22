Хаби Алонсо не будет тренировать "Ливерпуль"

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо отправится в "Баварию", а не в "Ливерпуль", если решит покинуть Леверкузен грядущим летом.

Алонсо считается кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона. Точно так же "Бавария" хочет пригласит Хаби на место Томаса Тухеля.



В предыдущие недели поступали противоречивые сообщения насчет предпочтений Алонсо, которому довелось представлять и "Ливерпуль", и "Баварию" в качестве игрока.



Однако сейчас Sky Sport Germany утверждает, что Алонсо едва ли будет тренировать "Ливерпуль" в следующем сезоне. Даже если Хаби решится уйти из "Байера", насчет чего нет никаких гарантий, он с высокой вероятностью выберет "Баварию".



Добавим, с назначением в "Ливерпуле" также связывают Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Рубена Аморима из "Спортинга" и Юлиана Нагельсманна из сборной Германии.