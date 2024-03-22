"Лестер" решил судиться с Премьер-Лигой насчет ФФП

"Лестер" решил судиться с Премьер-Лигой по поводу выдвинутых в адрес клуба обвинений насчет нарушения правил финансового фейр-плей.

В четверг Премьер-Лига объявила, что "Лестер" нарушил правила ФФП, превысив лимит убытка за трехлетний период, оканчивающийся прошлым сезоном, по итогам которого "лисы" вылетели в Чемпионшип.



В данный момент "Лестер" занимает второе место в Чемпионшипе и имеет отличные шансы вернуться наверх, но следующий сезон "лисам", возможно, придется начать с отрицательным количеством очков.



Однако "Лестер" отказался мириться с такой перспективой. Спустя сутки "лисы" наняли элитного адвоката Ника Де Марко, который будет защищать интересы клуба не только перед Премьер-Лигой, но и перед Футбольной Лигой.



В опубликованном заявлении "Лестер" отвергает обвинения насчет нарушения правил ФФП и обещает "сражаться" за свое и всех клубов право "реализовывать амбиции".