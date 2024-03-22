Хендерсон и Кейн рискуют не сыграть против Бразилии

Лидеры сборной Англии Джордан Хендерсон и Харри Кейн рискуют пропустить товарищеский матч против Бразилии в субботу.

В пятницу утром Хендерсон и Кейн отсутствовали на тренировке англичан на базе "Сент-Джордж Парк", продолжая заниматься по индивидуальной программе, сообщает The Independent.



В данный момент неясно, какие проблемы возникли у представляющего "Аякс" Джордана, тогда как насчет Харри известно, что нападающий получил травму лодыжки в матче "Баварии" против "Дармштадта" в прошлое воскресенье.



Таким образом, Хендерсон и Кейн рискуют присоединиться к вингеру Букайо Сака, который точно не сыграет против Бразилии, вернувшись в расположение "Арсенала" на лечение.



Добавим, англичане проведут матч против Бразилии в субботу вечером на "Уэмбли", а спустя три дня здесь же примут Бельгию.