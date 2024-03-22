Эндо досрочно вернется в "Ливерпуль"
Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо досрочно вернется в расположение своего клуба из сборной Японии, но это не связано с травмой.
В следующий вторник сборная Японии, капитаном которой Эндо является, должна была сыграть на выезде против Северной Кореи, однако из-за "непредвиденных обстоятельств" у принимающей стороны этот матч был отложен.
Северные корейцы объясняют, что у них возникли "неизбежные обстоятельства", и они больше не могут принять матч с Японией.
Северная Корея запросила перенос матча на нейтральное поле, но Азиатская конфедерация футбола решила отменить игру.
Таким образом, Эндо, который накануне помог японцам победить северных корейцев дома со счетом 1:0, сможет досрочно вернуться в "Ливерпуль" и лучше подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Брайтона" 31 марта.
22.03.2024 19:00
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