Эндо досрочно вернется в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо досрочно вернется в расположение своего клуба из сборной Японии, но это не связано с травмой.

В следующий вторник сборная Японии, капитаном которой Эндо является, должна была сыграть на выезде против Северной Кореи, однако из-за "непредвиденных обстоятельств" у принимающей стороны этот матч был отложен.



Северные корейцы объясняют, что у них возникли "неизбежные обстоятельства", и они больше не могут принять матч с Японией.



Северная Корея запросила перенос матча на нейтральное поле, но Азиатская конфедерация футбола решила отменить игру.



Таким образом, Эндо, который накануне помог японцам победить северных корейцев дома со счетом 1:0, сможет досрочно вернуться в "Ливерпуль" и лучше подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Брайтона" 31 марта.