"Ньюкасл" вновь хочет Шешко

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Ожидается, что грядущим летом "Ньюкасл" попрощается с Каллумом Уилсоном. В то же время из-за своей ситуации с правилами финансового фейр-плей "сороки" могут быть уязвимы к предложениям насчет Александера Исака.



Поэтому "Ньюкасл" задумывается об усилении позиции нападающего, и HITC утверждает, что селекционный департамент "сорок" вновь рассматривает вариант с Шешко, которого клуб с "Сент-Джеймс Парк" хотел заполучить еще в 2022 году.



В очередной раз скауты "Ньюкасла" собираются посмотреть 20-летнего игрока сборной Словении в деле в этот международный перерыв.



Шешко весьма продуктивно проводит этот сезон, забив семь голов при 11 выходах в старте в рамках Бундеслиги, однако в последнее время Беньямин слегка оказался в тени у Лои Опенда, который наколотил 23 мяча за "РБ Лейпциг" в этой кампании с учетом всех соревнований.



Шешко осведомлен об интересе из Англии и готов подумать о смене клуба. Контракт Беньямина с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 45 миллионов фунтов.