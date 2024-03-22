Уилшир рассказал о переломном моменте в своей карьере

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир рассказал, что переломный момент в его игровой карьере случился, когда ему было только 19 лет.

Еще будучи подростком, Уилшир стремительно ворвался в первую команду "Арсенала" и в сборную Англии, однако впоследствии Джек столкнулся с хроническими проблемами со здоровьем и был вынужден повесить бутсы на гвоздь в возрасте 30 лет.



Сейчас 32-летний Уилшир трудится тренером в академии родного "Арсенала". Джек чувствует, что стал жертвой чрезмерных физических нагрузок в юном возрасте.



"После сезона 2010/11, когда я получил свою травму, я уже никогда не был прежним игроком, я играл с физической болью каждый день. Духом я оставался крепок чуть дольше, но это была тяжелая травма — травма, которая угрожает твоей карьере".



"Доктора прежде не видели такой травмы. Они пригласили двух хирургов, и я внезапно перестал быть тем парнем, который просто наслаждался игрой в футбол, наслаждался каждым днем и играл в Лиге Чемпионов без страха".



"Я сидел перед двумя докторами, которые говорили мне, что я, возможно, больше никогда не сыграю. Думаю, я играл слишком много, но я помню первый год, когда они внедрили использование GPS на тренировках, чтобы отслеживать наши движения, и люди тогда говорили, что понимают это, но на самом деле они не понимали".



"В наши дни говорят о "красной зоне". Если игрок в "красной зоне", значит он в опасности. Помню, я разговаривал с медицинским штабом, и они сказали мне, что мне, возможно, следовало снять ногу с педали газа. Будучи 18-летним парнем, который каждую неделю играет в Премьер-Лиге, я мог сказать им лишь одно: "Что?! Этому не бывать", — цитирует Уилшира Daily Mirror.