"Юнайтед" обдумывает покупку Бремера

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении центрального защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера за 43 миллиона фунтов.

В данный момент "Юнайтед" находится в процессе назначения Дэна Эшуорта своим спортивным директором. "Красным дьяволам" нужно согласовать с "Ньюкаслом" компенсацию за бывшего руководителя "Брайтона", "Вест Бромвича" и FA.



Эшуорту предстоит окончательно утвердить планы "Юнайтед" на летнее трансферное окно, но с некоторыми целями "дьяволы" уже определились — вроде Бремера.



Как сообщает Daily Mirror, за интересом "Юнайтед" к Бремеру стоит именно Эшуорт, который осведомлен, что контракт 27-летнего бразильца с "Ювентусом" предусматривает фиксированные отступные в 43 млн. фунтов.



Бремер может рассматриваться как более доступная альтернатива Джарраду Брантуэйту, за которого "Эвертон" хочет около 80 млн. фунтов.