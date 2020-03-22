"Реал" следит за контрактной ситуацией Трента

"Реал" внимательно следит за контрактной ситуацией защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

После окончания этого сезона у Александер-Арнольда останется только 12 месяцев по действующему контракту с "Ливерпулем", и в данный момент стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества.



В этом сезоне Александер-Арнольд вернулся в свою лучшую форму, а вдобавок принял на себя дополнительную ответственность, став вице-капитаном команды, поэтому "Ливерпуль" совершенно не заинтересован в расставании со своим воспитанником.



Сам Александер-Арнольд пока не делал никаких намеков насчет своего будущего, однако 25-летний англичанин не может не учитывать тот факт, что Юрген Клопп покидает должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона.