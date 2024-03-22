Ривалдо уверен, что "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Легенда бразильского футбола Ривалдо уверен, что "Арсенал" достаточно хорош, чтобы выиграть и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Прямо сейчас "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, а также готовится к противостоянию с "Баварией" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Ривалдо считает, что неудачный опыт прошлого сезона и совершенные приобретения обеспечат "Арсеналу" высокие шансы на успех.



"Будучи игроком, очень сложно сосредоточиться на каком-то одном соревновании относительно других, потому что ты не уверен, что станешь чемпионом и преуспеешь в нем, если выберешь одно".



"В прошлом сезоне "Арсенал" выступал очень хорошо, но в конце кампании они начали проигрывать матчи и позволили "Сити" забрать трофей из их рук. Я верю, что в этом сезоне у них достаточно сильный состав, чтобы побороться за победу в лиге и Европе".



"Если они продолжат играть таким же образом, как они играют в Премьер-Лиге, они смогут завоевать оба трофея. На мой взгляд, Премьер-Лига — тяжелейшая и сложнейшая лига в футболе, и если "Арсенал" занимает первое место в таблице, на то есть причина".



"Любая команда с первого места Премьер-Лиги будет иметь отличные шансы на победу в Лиге Чемпионов. "Арсенал" находится среди фаворитов, на мой взгляд. Однако мы знаем, как бывает в футболе — фавориты не всегда становятся чемпионами, многое может случиться в футболе, и тебе нужно быть сосредоточенным, как показал прошлый сезон, когда в момент беспечности они упустили титул Премьер-Лиги", — сообщил Ривалдо Betfair.