Магуайр: "Хотим, чтобы Саутгейт остался"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что игроки сборной Англии хотят сохранить своего главного тренера Гарета Саутгейта.

Контракт Саутгейта с FA истекает в декабре, и ранее Гарет говорил, что примет решение насчет своего будущего после Евро-2024.



Саутгейта называют фаворитом на замену главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу, однако Магуайр предпочел бы и дальше работать с Гаретом на международном уровне, а не на клубном.



"Да, определенно, мы хотим, чтобы он остался. У меня отличные отношения с ним, я сделал большой вклад в наш успех и в тот прогресс, который мы продемонстрировали как сборная. Уверен, он скажет то же самое сейчас: нам лишь нужен трофей".



"Я не знаю, что будет после Евро. Я не знаю, знает ли он, что случится. Но я чувствую, что, учитывая наше текущее положение, мы значительно прибавили с момента его прихода, и его заслуга в этом огромна. Если Гарету суждено сделать нас успешными, то мы хотим, чтобы он оставался как можно дольше", — цитирует Магуайра Daily Mail.