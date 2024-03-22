Бруно Гимараэс видит свое будущее в Премьер-Лиге

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс заявил, что видит свое будущее в Премьер-Лиге.

В данный момент "Ньюкасл" находится под давлением из-за правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, что может подтолкнуть "сорок" к продаже кого-нибудь из своих звездных игроков.



Гимараэс выглядит наиболее ценным активом "Ньюкасла", а новый контракт контракт Бруно, если верить слухам, предусматривает отступные в 100 миллионов фунтов.



Среди почитателей таланта Гимараэса называется даже "Реал", однако 26-летний бразилец пока планирует остаться в Премьер-Лиге.



"Я всегда мечтал играть здесь. Я всегда следил за Премьер-Лигой, и моей мечтой всегда было оказаться здесь. Думаю, с момента моего перехода в "Ньюкасл" в моей жизни все хорошо — в профессиональном плане и личном".



"Я очень рад играть среди лучших в лучшей лиге мира. Я абсолютно планирую играть здесь долгое время, но у меня есть и другие цели, в том числе насчет переходов. Но это касается более отдаленного будущего, а сейчас я очень счастлив быть в этой лиге", — цитирует Гимараэса Sky Sports.