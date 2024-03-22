"Астон Вилла" планирует купить Дибалу

Пауло Дибала Президент по футбольным операциям "Астон Виллы" Мончи планирует приобрести нападающего "Ромы" Пауло Дибалу грядущим летом.

В данный момент "Вилла" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, имея отличные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Перспектива принять участие в элитном европейском соревновании заставляет бирмингемский клуб искать соответствующее усиление, и Дибала является одной из больших целей на радаре у Мончи, утверждает Il Messaggero.

Дибала выступает за "Рому", бывший клуб Мончи, после своего перехода свободным агентом из "Ромы" летом 2022, с тех пор забив 32 гола в 62 матчах.

Однако контракт Дибалы с "Ромой" истекает летом 2025 и позволяет зарубежному клубу выкупить 30-летнего игрока сборной Аргентины за 13 миллионов евро (11.5 млн. фунтов).

Итальянское издание подчеркивает, что сам Дибала открыт к идее попробовать себя в Премьер-Лиге, куда прежде его пытались заманить "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Освободить место для Дибалы "Вилла" собирается, отказавшись от выкупа Николо Дзаньоло, который этот сезон проводит за команду Унаи Эмери на правах аренды из "Галатасарая".


Метки Астон Вилла, Дибала, Рома

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 22.03.2024 12:01 # kagawa
    Эх щас бы из-за 6 матчей в групповом этапе строить иллюзии, что переходят на next level.
    Почему то всякие Галатасараи и Копенгагены, которые каждый год играют в ЛЧ, элитными клубами не считаются.

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  2. kapitoxa 22.03.2024 11:22 # kapitoxa
    цена адекватная, ведь максимум сыграет треть сезона, за это и платят 12 млн.

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