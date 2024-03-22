"Астон Вилла" планирует купить Дибалу
Президент по футбольным операциям "Астон Виллы" Мончи планирует приобрести нападающего "Ромы" Пауло Дибалу грядущим летом.
В данный момент "Вилла" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, имея отличные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Перспектива принять участие в элитном европейском соревновании заставляет бирмингемский клуб искать соответствующее усиление, и Дибала является одной из больших целей на радаре у Мончи, утверждает Il Messaggero.
Дибала выступает за "Рому", бывший клуб Мончи, после своего перехода свободным агентом из "Ромы" летом 2022, с тех пор забив 32 гола в 62 матчах.
Однако контракт Дибалы с "Ромой" истекает летом 2025 и позволяет зарубежному клубу выкупить 30-летнего игрока сборной Аргентины за 13 миллионов евро (11.5 млн. фунтов).
Итальянское издание подчеркивает, что сам Дибала открыт к идее попробовать себя в Премьер-Лиге, куда прежде его пытались заманить "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Освободить место для Дибалы "Вилла" собирается, отказавшись от выкупа Николо Дзаньоло, который этот сезон проводит за команду Унаи Эмери на правах аренды из "Галатасарая".
22.03.2024 11:00
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Эх щас бы из-за 6 матчей в групповом этапе строить иллюзии, что переходят на next level.
Почему то всякие Галатасараи и Копенгагены, которые каждый год играют в ЛЧ, элитными клубами не считаются.
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цена адекватная, ведь максимум сыграет треть сезона, за это и платят 12 млн.
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