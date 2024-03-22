"Астон Вилла" планирует купить Дибалу

Президент по футбольным операциям "Астон Виллы" Мончи планирует приобрести нападающего "Ромы" Пауло Дибалу грядущим летом.

В данный момент "Вилла" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, имея отличные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Перспектива принять участие в элитном европейском соревновании заставляет бирмингемский клуб искать соответствующее усиление, и Дибала является одной из больших целей на радаре у Мончи, утверждает Il Messaggero.



Дибала выступает за "Рому", бывший клуб Мончи, после своего перехода свободным агентом из "Ромы" летом 2022, с тех пор забив 32 гола в 62 матчах.



Однако контракт Дибалы с "Ромой" истекает летом 2025 и позволяет зарубежному клубу выкупить 30-летнего игрока сборной Аргентины за 13 миллионов евро (11.5 млн. фунтов).



Итальянское издание подчеркивает, что сам Дибала открыт к идее попробовать себя в Премьер-Лиге, куда прежде его пытались заманить "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Освободить место для Дибалы "Вилла" собирается, отказавшись от выкупа Николо Дзаньоло, который этот сезон проводит за команду Унаи Эмери на правах аренды из "Галатасарая".