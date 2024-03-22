Магуайр считает, что полностью оправдывает доверие Саутгейта

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что он полностью оправдывает доверие главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Последние полтора года Магуайр не имел твердого места в стартовом составе "Юнайтед", однако Саутгейт регулярно вызывал Харри в сборную.



Был приглашен Магуайр и на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии. 31-летний защитник чувствует, что многие люди его несправедливо критикуют.



"Думаю, то, как я выступал за свою сборную на предыдущих соревнованиях и в предыдущих матчах, не имея регулярной игровой практики за свой клуб на протяжении шести месяцев, не должно исключать мой вызов в сборную, потому что, когда я играю за свою сборную, я играю хорошо".



"Думаю, когда тренер продолжал выпускать меня, я должен быть проявлять себя, и моя игра за сборную всегда оставалась на высоком уровне. Тренер взял меня в Катар, и я думаю, моя игра в Катаре была великолепна, хотя я играл не так много в прошлом сезоне".



"Думаю, у нашего тренера сложнейшая работа в мире из-за выбора состава, потому что футбол — это игра мнений. Я понимаю это. Сейчас тоже есть куча людей, которые, наверное, думают, что меня не следовало вызывать. Но есть миллионы людей, которые думают, что следовало", — цитирует Магуайра The Telegraph.