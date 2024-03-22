"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Ллойда Келли

"Ньюкасл" лидирует в борьбе за защитника "Борнмута" Ллойда Келли.

Контракт 25-летнего Келли с "Борнмутом" истекает в конце этого сезона, и пока Ллойд не демонстрировал намерений продлить свое пребывание у "вишенок".



Статус свободного агента, английский паспорт и опыт выступлений в Премьер-Лиге делают Келли лакомой целью даже для больших клубов, включая "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



Однако talkSPORT утверждает, что наибольшие шансы заполучить Келли имеет "Ньюкасл", который активизировал поиски защитника после известия о том, что Свен Ботман пропустит от шести до девяти месяцев с травмой крестообразных связок колена.



Келли выступает за "Борнмут" после перехода из "Бристоль Сити" в 2019 году, успев поработать на "Дин Корт" с Эдди Хау, нынешним наставником "Ньюкасла".