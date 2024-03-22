"Ливерпуль" надеется заключить новый контракт с Ван Дейком благодаря Эдвардсу

"Ливерпуль" надеется, что возвращение Майкла Эдвардса поможет клубу заключить новый контракт с капитаном Виргилом Ван Дейком.

Ван Дейк поставил свое будущее в "Ливерпуле" под вопрос спустя считанные дни, как главный тренер "красных" Юрген Клопп анонсировал свой уход из клуба в конце сезона.



Действующий контракт Ван Дейка истекает в 2025 году, и грядущее лето, когда Виргилу исполнится 33, может показаться лучшим временем для "Ливерпуля", чтобы продать голландского защитника.



Однако "Ливерпуль" не только не собирается продавать Ван Дейка, но и надеется заключить новый контракт с Виргилом — при помощи Эдвардса, который недавно был назначен исполнительным директором по футболу компании FSG, владеющей мерсисайдским клубом.



Как отмечает talkSPORT, в свое время Эдвардс, трудясь спортивным директором "Ливерпуля", сыграл ключевую роль в приобретении Ван Дейка из "Саутгемптона", и Майкла с Эдвардсом связывают сильные отношения.