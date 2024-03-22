Betano станет титульным спонсором "Виллы"

"Астон Вилла" определилась с новым титульным спонсором, договорившись о сотрудничестве с греческим онлайн-букмекером Betano.

Еще в январе стало известно, что со следующего сезона "Вилла" сменит технического спонсора, перейдя с критикуемой формы от Castore на форму от Adidas.



Одновременно с этим "Вилла" сменит и технического спонсора, причем Betano будет платить бирмингемскому клубу 20 миллионов фунтов за сезон.



Контракт "Виллы" и Betano, который займет место китайского букмекера BK8, рассчитан до 2026 года, когда в Премьер-Лиге начинает действовать запрет на использование гемблинговых компаний в качестве титульных спонсоров.



The Telegraph уточняет, что "Вилла" будет получать от Betano в два с лишним раза больше, чем сейчас от BK8.