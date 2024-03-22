Тен Хаг останется в МЮ до конца сезона, как минимум

Эрик Тен Хаг останется главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца этого сезона, как минимум.

В последнее время ходят упорные слухи, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов указать Тен Хагу на дверь, если Гарет Саутгейт согласится оставить сборную Англии после Евро-2024.



По информации The Guardian, Рэтклифф и его правая рука сэр Дэйв Брейлсфод действительно являются поклонниками Саутгейта, однако Гарет — лишь один из многих кандидатов, рассматриваемых боссами "Юнайтед".



Будущее Тен Хага далеко не решено. Более того, пока что голландский тренер производит положительное впечатление на Рэтклиффа, который в минувший уикенд засвидетельствовал победу 4:3 над "Ливерпулем" в 1/4 финала Кубка Англии.



Поскольку полуфинальный матч Кубка Англии против "Ковентри" будет сыгран примерно за месяц до окончания сезона Премьер-Лиги, для "Юнайтед" нет никаких оснований отказываться от Тен Хага раньше времени.



Помимо завоевания Кубка Англии, Тен Хаг может заслужить доверие Рэтклиффа и Брейлсфорда с помощью попадания в Лигу Чемпионов, а для этого — с высокой вероятностью — хватит и пятого места в Премьер-Лиге.



Как бы то ни было, "Юнайтед" примет решение по Тен Хагу только в конце сезона, когда у Эрика будет оставаться еще один год по контракту.



Боссы клуба с "Олд Траффорд" отдают себе отчет, что найти замену Тен Хагу — это то еще испытание.