"Барселона" интересуется четырьмя тренерами из Премьер-Лиги
Спортивный директор "Барселоны" Деку назвал четырех работающих с клубами Премьер-Лиги тренеров, которые интересны его клубу.
"Барселона" является одним из нескольких больших европейских клубов, находящихся в поисках рулевого на следующий сезон, потому что нынешний наставник каталонцев Хави еще в январе анонсировал свой уход.
По словам Деку, его клуб заинтересован в Хосепе Гвардиоле из "Манчестер Сити", Юргене Клоппе из "Ливерпуля", Микеле Артете из "Арсенала" и Андони Ираоле из "Борнмута", однако ни с кем из них "Барселона" не ведет переговоров.
"Пока ничего не решено, но мы на чеку".
"Конечно, я очарован Луисом Энрике, он тренер топ-уровня. Конечно, ты также не можешь не ценить тренеров топ-уровня вроде Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа, но они недоступны. То же самое с Микелем Артетой, Андрони Ираолой и Сержиу Консейсау".
"Мы совершенно не разговаривали с ними, и бессмысленно их упоминать. Пока мы не разговаривали ни с кем из тренеров", — цитирует Деку Evening Standard.
22.03.2024 00:05
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деку не заслуживает слизывать гной с пяток лысого шарлатана, но вот позвать чморгена кпопа или бездаря артету вполне может.
для немецкого наркомана кпопа любая помойка станет повышением после работы с портовым пидорасником.
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