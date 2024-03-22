"Барселона" интересуется четырьмя тренерами из Премьер-Лиги

Спортивный директор "Барселоны" Деку назвал четырех работающих с клубами Премьер-Лиги тренеров, которые интересны его клубу.

"Барселона" является одним из нескольких больших европейских клубов, находящихся в поисках рулевого на следующий сезон, потому что нынешний наставник каталонцев Хави еще в январе анонсировал свой уход.



По словам Деку, его клуб заинтересован в Хосепе Гвардиоле из "Манчестер Сити", Юргене Клоппе из "Ливерпуля", Микеле Артете из "Арсенала" и Андони Ираоле из "Борнмута", однако ни с кем из них "Барселона" не ведет переговоров.



"Пока ничего не решено, но мы на чеку".



"Конечно, я очарован Луисом Энрике, он тренер топ-уровня. Конечно, ты также не можешь не ценить тренеров топ-уровня вроде Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа, но они недоступны. То же самое с Микелем Артетой, Андрони Ираолой и Сержиу Консейсау".



"Мы совершенно не разговаривали с ними, и бессмысленно их упоминать. Пока мы не разговаривали ни с кем из тренеров", — цитирует Деку Evening Standard.