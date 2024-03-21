"Лестер" обвинен в нарушении ФФП Премьер-Лиги

Премьер-Лига обвинила "Лестер" в нарушении правил финансового фейп-плей.

Напомним, "Лестер" покинул Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, однако в данный момент "лисы" занимают второе место в Чемпионшипе и имеют прекрасные шансы вернуться наверх с первой же попытки.



Правда, следующий сезон "Лестеру", возможно, придется начать с отрицательным количеством очков. "Лисы" могут стать третьим после "Эвертона" и "Ноттингем Форест" клубом, который будет наказан снятием баллов за нарушение правил ФФП Премьер-Лиги.



Претензии Премьер-Лиги как раз касаются сезона 2022/23, который "Лестер" провел в высшем дивизионе.



"Лестер" до сих пор не опубликовал свой финансовый отчет за сезон 2022/23, однако в двух предыдущих кампаниях "лисы" фиксировали убыток в 92.5 и 33.1 млн. фунтов.



"Лестер Сити" удивлен действиями, предпринятыми Премьер-Лигой сегодня", — гласит ответное заявление "лис".



BBC добавляет, что параллельно изучением финансов "Лестера" занимается и Футбольная Лига, поэтому "лисы" могут быть подвергнуты наказанию, даже если вдруг не вернутся в Премьер-Лигу.