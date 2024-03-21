Сака покинул расположение сборной Англии с травмой
Вингер "Арсенала" Букайо Сака досрочно покинул расположение сборной Англии с травмой.
Как следует из официального заявления FA, свою травму Сака получил еще до того, как прибыл на базу англичан в "Сент-Джордж Парк".
Так и не сумев приступить к тренировкам в общей группе, в четверг Букайо был отправлен назад в свой клуб. Остальные 25 игроков продолжают подготовку к товарищеским матчам против Бразилии и Бельгии.
И хотя характер травмы Сака не уточняется, Evening Standard предполагает, что повреждение незначительно и не помешает Букайо сыграть за "Арсенал" против "Манчестер Сити" через 10 дней.
Добавим, в 37 матчах этого сезона 22-летний Сака забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.
21.03.2024 22:00
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