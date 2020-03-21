Тен Хаг сможет отправиться в Бундеслигу в случае увольнения из МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сможет продолжить свою карьеру в Бундеслиге, если летом "красные дьяволы" откажутся от его услуг.

Развивая тему, затронутую в своем предыдущем материале, издание Daily Star утверждает, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов уволить Тен Хага, если сможет убедить Гарета Саутгейта оставить сборную Англии после Евро-2024.



Ключом к приглашению Саутгейта в "Юнайтед" может стать персона Дэна Эшуорта, который имеет опыт работы с Гаретом в качестве директора FA и о переходе которого Рэтклифф сейчас договаривается с "Ньюкаслом".



Несмотря на противоречивый второй сезон в "Юнайтед", репутация Тен Хага по-прежнему находится на высоком уровне в Европе, и Эрик без проблем найдет себе новую работу своим летом.



По информации источника, за ситуацией вокруг Тен Хага внимательно наблюдает "Бавария", рассматривая 54-летнего голландца в качестве запасного варианта на случай, если не сможет заполучить Хаби Алонсо из "Байера".



Помимо "Баварии" и "Байера", также вакансия может образоваться в "Штутгарте", и Бундеслига выглядит наиболее вероятным направлением для экс-наставника "Аякса".