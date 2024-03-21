Холанд развеял опасения насчет своего здоровья
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что у него нет никаких проблем со здоровьем.
Ранее на этой неделе появилась информация, что Холанд получил травму в сборной Норвегии, досрочно прекратив тренировку.
Однако сегодня Эрлинг заверил, что с ним все в порядке. 23-летний бомбардир абсолютно готов сыграть против Чехии в пятницу.
"Я нормально себя чувствую. Я не уходил с тренировки. Я не знаю, кто написал это. Я провел полное тренировочное занятие".
Я чувствую себя хорошо и готов сыграть матч", — сообщил Холанд TV2.
21.03.2024 20:00
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Вуахахахах))))
Заднеприводные ггшки так надеялись что он не сыграет против них)
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