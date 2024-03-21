Холанд развеял опасения насчет своего здоровья

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

Ранее на этой неделе появилась информация, что Холанд получил травму в сборной Норвегии, досрочно прекратив тренировку.



Однако сегодня Эрлинг заверил, что с ним все в порядке. 23-летний бомбардир абсолютно готов сыграть против Чехии в пятницу.



"Я нормально себя чувствую. Я не уходил с тренировки. Я не знаю, кто написал это. Я провел полное тренировочное занятие".



Я чувствую себя хорошо и готов сыграть матч", — сообщил Холанд TV2.