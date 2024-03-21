Холанд развеял опасения насчет своего здоровья

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

Ранее на этой неделе появилась информация, что Холанд получил травму в сборной Норвегии, досрочно прекратив тренировку.

Однако сегодня Эрлинг заверил, что с ним все в порядке. 23-летний бомбардир абсолютно готов сыграть против Чехии в пятницу.

"Я нормально себя чувствую. Я не уходил с тренировки. Я не знаю, кто написал это. Я провел полное тренировочное занятие".

Я чувствую себя хорошо и готов сыграть матч", — сообщил Холанд TV2.


Метки Манчестер Сити, сборная Норвегии, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2024 20:00

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  1. chelsea88 21.03.2024 20:09 # chelsea88
    Вуахахахах))))
    Заднеприводные ггшки так надеялись что он не сыграет против них)

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