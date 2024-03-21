Бэйли открыт к переходу в клуб "большой шестерки"

Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли заявил, что готов перейти в какой-нибудь клуб "большой шестерки" Премьер-Лиги.

Только в прошлом месяце Бэйли заключил с "Виллой" новый контракт, получив свою награду за отличную игру в этом сезоне.



Но несмотря на то, что "Вилла" сейчас занимает четвертое место в Премьер-Лиге и имеет отличные шансы пробиться в Лигу Чемпионов, 26-летний ямаец хотел бы попробовать себя в более статусном английском клубе — вроде "Челси", куда его сватают.



"В Англии есть большие команды, они называют себя "большой шестеркой". "Арсенал", "Челси" и им подобные".



"Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге, и прямо сейчас я здесь".



"Кто бы отказался перейти в большую команду? Особенно когда ты из Ямайки и знаешь, насколько важно это было бы для твоей страны. Особенно когда ты такой человек, как я".



"Я бы смог привлечь внимание к нашей стране и ее молодым талантам. Нам, ямайцам, сложно даже попасть в Европу", — цитирует Бэйли Sky Sports.