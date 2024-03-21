Бэйли открыт к переходу в клуб "большой шестерки"
Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли заявил, что готов перейти в какой-нибудь клуб "большой шестерки" Премьер-Лиги.
Только в прошлом месяце Бэйли заключил с "Виллой" новый контракт, получив свою награду за отличную игру в этом сезоне.
Но несмотря на то, что "Вилла" сейчас занимает четвертое место в Премьер-Лиге и имеет отличные шансы пробиться в Лигу Чемпионов, 26-летний ямаец хотел бы попробовать себя в более статусном английском клубе — вроде "Челси", куда его сватают.
"В Англии есть большие команды, они называют себя "большой шестеркой". "Арсенал", "Челси" и им подобные".
"Я всегда мечтал играть в Премьер-Лиге, и прямо сейчас я здесь".
"Кто бы отказался перейти в большую команду? Особенно когда ты из Ямайки и знаешь, насколько важно это было бы для твоей страны. Особенно когда ты такой человек, как я".
"Я бы смог привлечь внимание к нашей стране и ее молодым талантам. Нам, ямайцам, сложно даже попасть в Европу", — цитирует Бэйли Sky Sports.
21.03.2024 19:00
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Перейдет в далбоебси и будет сосать на 18 месте. Мозгов у него нет, судя по интервью, так что долбоебам из посмешищси подойдет как свой.
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Чел из клуба с 4 места, мечтает перейти в клуб с 11 места. С таким интеллектом ему к пенсам и стоит перейти
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