Луис Диас не находится на радаре у ПСЖ

ПСЖ не заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса, вопреки слухам.

Как известно, в конце этого сезона ПСЖ прощается с Килианом Мбаппе, который отказался от продления своего контракта и покинет "Парк де Пренс" свободным агентом.



На текущей неделе в прессе появились слухи, что ПСЖ установил контакт с агентом Диаса, собираясь пригласить 27-летнего игрока сборной Колумбии на место Мбаппе.



Однако Sky Sports может подтвердить, что ни спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш, ни главный тренер французского гранда Луис Энрике не проявляют никакого интереса к Диасу.



Боссы ПСЖ просто не считают Диаса игроком того профиля, который им необходим.



Добавим, Диас забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 27 матчах этого сезона Премьер-Лиги за "Ливерпуль".