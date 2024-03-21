Луис Диас не находится на радаре у ПСЖ
ПСЖ не заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса, вопреки слухам.
Как известно, в конце этого сезона ПСЖ прощается с Килианом Мбаппе, который отказался от продления своего контракта и покинет "Парк де Пренс" свободным агентом.
На текущей неделе в прессе появились слухи, что ПСЖ установил контакт с агентом Диаса, собираясь пригласить 27-летнего игрока сборной Колумбии на место Мбаппе.
Однако Sky Sports может подтвердить, что ни спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш, ни главный тренер французского гранда Луис Энрике не проявляют никакого интереса к Диасу.
Боссы ПСЖ просто не считают Диаса игроком того профиля, который им необходим.
Добавим, Диас забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 27 матчах этого сезона Премьер-Лиги за "Ливерпуль".
21.03.2024 18:00
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