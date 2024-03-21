"Юнайтед" обдумывает покупку Жоао Гомеса

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение полузащитника "Вулверхэмптона" Жоао Гомеса.

Одна из задач "Юнайтед" на летнее трансферное окно — приглашение опорного полузащитника. При этом 32-летний Каземиро с высокой вероятностью покинет клуб с "Олд Траффорд".



По информации Daily Mirror, заменить своего соотечественника в "Юнайтед" может оцениваемый в 40 миллионов фунтов Гомес, которого "красные дьяволы" несколько раз просматривали в этом сезоне, включая победный для "Вулверхэмптона" матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" ранее в марте (2:1).



Гомес выступает за "волков" после перехода из "Фламенго" за 12 млн. фунтов в январе 2023. С тех пор Жоао по кличке "Питбуль" великолепно освоился в Премьер-Лиге.



Доказательством успехов Гомеса стал его вызов в сборную Бразилии, за которую, как ожидается, он дебютирует в товарищеском матче против Англии в ближайшую субботу.



Своей игрой в этом сезоне Гомес привлек внимание ряда других клубов, включая "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".



Источник добавляет, что "Вулверхэмптон" не надеется предотвратить уход Гомеса и уже ищет замену Жоао.