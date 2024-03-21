"Бавария", "Ливерпуль" и "Реал" работают над приглашением Алонсо

Хаби Алонсо Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб, а также "Ливерпуль" и "Реал" работают над приглашением главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

Ранее в марте появилась информация, что "Бавария" вступила в переговоры с "Байером" насчет прихода Алонсо на место Томаса Тухеля, который покидает Мюнхен в конце сезона.

Однако два других клуба, за которых Алонсо тоже довелось выступать в качестве игрока, не отстают, а "Байер" не теряет надежд сохранить Хаби.

"Он доказал, что может стать большим тренером".

"Клубы вроде "Ливерпуля", "Реала", "Байера" и "Баварии" работают над этим", — сообщил Хенесс Ran Sport.

Добавим, приглашение Алонсо будет стоить около 15-25 миллионов евро (12.8-21.3 млн. фунтов).


Метки Алонсо, Бавария, Байер, Ливерпуль, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. satellite 21.03.2024 16:33 # satellite
    почему в одном списке с великим Мадридским Реалом и немецкой машиной стоит портовая лузерная бестрофефная помойка ?
    очевидно, что Хаби пойдет тренировать один из грандов европейского футбола - Баварию или Реал, а спортдир ливера назначит тренером одного из своих парней, ведь лфк клуб пидорасов.

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  2. w1 21.03.2024 16:31 # w1
    Должен остаться в Байере

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  3. visarionovich007 21.03.2024 16:01 # visarionovich007
    Этот товарищ окажется в Ливерпуле. Тут без вариантов для остальных.

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