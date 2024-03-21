"Бавария", "Ливерпуль" и "Реал" работают над приглашением Алонсо

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб, а также "Ливерпуль" и "Реал" работают над приглашением главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

Ранее в марте появилась информация, что "Бавария" вступила в переговоры с "Байером" насчет прихода Алонсо на место Томаса Тухеля, который покидает Мюнхен в конце сезона.



Однако два других клуба, за которых Алонсо тоже довелось выступать в качестве игрока, не отстают, а "Байер" не теряет надежд сохранить Хаби.



"Он доказал, что может стать большим тренером".



"Клубы вроде "Ливерпуля", "Реала", "Байера" и "Баварии" работают над этим", — сообщил Хенесс Ran Sport.



Добавим, приглашение Алонсо будет стоить около 15-25 миллионов евро (12.8-21.3 млн. фунтов).