"Бавария", "Ливерпуль" и "Реал" работают над приглашением Алонсо
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что его клуб, а также "Ливерпуль" и "Реал" работают над приглашением главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.
Ранее в марте появилась информация, что "Бавария" вступила в переговоры с "Байером" насчет прихода Алонсо на место Томаса Тухеля, который покидает Мюнхен в конце сезона.
Однако два других клуба, за которых Алонсо тоже довелось выступать в качестве игрока, не отстают, а "Байер" не теряет надежд сохранить Хаби.
"Он доказал, что может стать большим тренером".
"Клубы вроде "Ливерпуля", "Реала", "Байера" и "Баварии" работают над этим", — сообщил Хенесс Ran Sport.
Добавим, приглашение Алонсо будет стоить около 15-25 миллионов евро (12.8-21.3 млн. фунтов).
21.03.2024 16:00
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Последние комментарии:
почему в одном списке с великим Мадридским Реалом и немецкой машиной стоит портовая лузерная бестрофефная помойка ?
очевидно, что Хаби пойдет тренировать один из грандов европейского футбола - Баварию или Реал, а спортдир ливера назначит тренером одного из своих парней, ведь лфк клуб пидорасов.
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Должен остаться в Байере
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Этот товарищ окажется в Ливерпуле. Тут без вариантов для остальных.
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