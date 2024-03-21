Гордон никогда не собирался выступать за сборную Шотландии

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что у него не было и мысли насчет сборной Шотландии, а свою международную карьеру он всегда связывал со сборной Англии.

Своими 10 голами и семью результативными передачами за "Ньюкасл" в этом сезоне 23-летний Гордон заслужил первый в своей карьере вызов в английскую сборную, которой вскоре предстоит сыграть против Бразилии и Англии.



Благодаря своим бабушке и дедушке Гордон мог бы давно перейти под знамена шотландской сборной, однако Энтони такой вариант даже не рассматривал, продолжая терпеливо ждать звонка от главного тренера англичанин Гарета Саутгейта.



"Совершенно не хочу проявить неуважение к Шотландии, но у меня никогда не было сомнений".



"У меня было туннельное видение игры за сборную Англии с пяти-шести лет, и ничто не могло это изменить. Я бы никогда не простил себя, если бы не достиг этой точки".



"Я мечтал об этом со столь юных лет, и меня никогда не посещали другие мысли", — цитирует Гордона BBC.