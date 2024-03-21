Линделеф не собирается в Саудовскую Аравию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что не собирается уезжать в Саудовскую Аравию грядущим летом.

После окончания этого сезона у Линделефа останется только 12 месяцев по контракту, причем "Юнайтед" еще в декабре использовал свою опцию продления на один год.



Линделеф считается одним из игроков, с которыми "Юнайтед" готов попрощаться грядущим летом, однако 29-летний швед, если ему и суждено покинуть Манчестер, предпочел бы остаться в европейском футболе.



"Саудовская Аравия? Я особо не думал об этом. Я не чувствую, что ради своей карьеры хотел бы уехать туда".



"Я чувствую, что хочу остаться в Европе и играть на этом уровне", — сообщил Линделеф Fotbollskanalen.



Добавим, в предыдущие месяцы "Севилья" и "Милан" назывались в числе претендентов на Линделефа, который отметился 13 появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.