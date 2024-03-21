Фернандеш объяснил свое поведение на поле

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш выступил в защиту своего эмоционального поведения на футбольном поле.

Как известно, Фернандеша нередко обвиняют в том, что он размахивает руками, строит гримасы и спорит с арбитрами — особенно, когда дела команды идут неважно.



Однако 29-летний португалец не видит в своем поведении ничего плохого, объясняя, что он просто требователен к себе и своим партнерам по команде, а общение на футбольном поле может быть затруднено.



"То, что я требователен, часто преподносится под видом плохого темперамента, потому что это исходит от того, как мы чувствуем игру и под каким напряжением находимся... Находящихся под напряжением игроков сложно понять".



"Я заметил, что многим людям, наверное, не нравятся определенные вещи, которые я делаю, но в каждой раздевалке, в которой мне доводилось находиться, я всегда говорил, что готов этого не делать или попытаться делать по-другому, если игроку некомфортно от того, как я разговариваю с ним, как я передаю послание ему".



"У меня никогда не было конфронтаций вроде: "Не разговаривай со мной таким образом". У меня лишь было впечатление, что игроки чувствуют себя очень подавленными, если кто-нибудь разговаривает с ними или я разговариваю с ними. Это немного естественно. Я особо не думаю об этом".



"Есть люди, которым это нравится, другим это не нравится. Есть люди, которые рассматривают размахивание руками как пижонство, потому что нам в поле бывает сложно передать послание так, как мы говорим здесь. Это практически невозможно. Обычно нам приходится больше использовать руки, жесты. Мы слишком далеко друго ото друга, чтобы понимать послания, которые хотим передать друг другу", — сообщил Фернандеш A Bola.