"Тоттенхэм" сделает предложение по Галлахеру

"Тоттенхэм" собирается сделать предложение о покупке полузащитника "Челси" Конора Галлахера грядущим летом.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Челси" поставил Галлахера перед ультиматумом: или Конор понизит свои аппетиты по зарплате, или будет продан в ближайшее трансферное окно.



Будучи ключевым игроком "Челси" и регулярно исполняя обязанности капитана, Галлахер требует повысить свою зарплату до 150,000 фунтов в неделю. Однако это значительно больше, нежели "синие" готовы платить своему воспитаннику.



Ожидая, что Галлахер так и не продлит свой истекающий в 2025 году контракт с "Челси", "Тоттенхэм" готовится предпринять попытку заполучить 24-летнего игрока сборной Англии.



"Челси" оценивает Галлахера в 50 миллионов фунтов, однако "синим" может быть проблематично получить такие деньги, учитывая потребность уложиться с продажей Конора до 30 июня, чтобы поправить свое положение в плане соблюдения правил финансового фейр-плей.