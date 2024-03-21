"Челси" лидирует в борьбе за Судакова
"Челси" лидирует в борьбе за полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.
По информации TEAMtalk, к настоящему моменту уже три клуба Премьер-Лиги установили контакт с "Шахтером" насчет приобретения Судакова грядущим летом. Помимо "Челси", это "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Однако накануне "Челси" в очередной раз пообщался с коллегами из "Шахтера" и теперь может считаться главным претендентом на 21-летнего украинца.
Проблема лишь в том, что "Шахтер" считает Судакова талантом топ-уровня и хочет за Георгия 100 миллионов евро (85 млн. фунтов). Для "Челси" может быть проблематично найти такие деньги, учитывая свою ситуацию с финансовым фейр-плей.
Также к Судакову существует интерес из Серии А, где заполучить его хотят "Ювентус" и "Наполи". Однако итальянским клубам будет сложно соперничать с представителями Премьер-Лиги в финансовом отношении.
Да и сам Судаков, чьи агенты в прошлом помогли его партнеру по сборной Виталию Миколенко перейти из киевского "Динамо" в "Эвертон", рассматривает Премьер-Лигу как наиболее предпочтительное направление для продолжения своей карьеры.
21.03.2024 10:00
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