"Арсенал" предложит Жоржиньо остаться

"Арсенал" готовится предложить своемц полузащитнику Жоржиньо новый контракт.

Жоржиньо так и не стал твердым игроком стартового состава "Арсенала" после своего перехода из "Челси" за 12 миллионов фунтов в январе 2023.



Тем не менее, в последние недели Жоржиньо демонстрирует отличную игру, неоднократно заслужив похвалу главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Действующий контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, однако Football Insider утверждает, что расставание с 32-летним полузащитником не входит в планы Артеты.



"Арсеналу" по-прежнему принадлежит опция продления контракта Жоржиньо на 12 месяцев, но игрок сборной Италии предпочел бы получить новую сделку сразу на два года.



Сейчас стороны садятся за стол переговоров, и "Арсенал" надеется достичь компромисса, который позволит Жоржиньо продлить свое пребывание в Северном Лондоне.