Мосс покидает пост менеджера элитных рефери

Джон Мосс Менеджер группы элитных рефери Джон Мосс покидает свой пост, не дожидаясь окончания сезона.

За 17 лет своей судейской карьеры Джон обслужил свыше 500 матчей. Повесив свисток на гвоздь в 2022 году, Джон возглавил группу элитных рефери, которые работают на играх Премьер-Лиги и Чемпионшипа.

Однако сейчас судейский корпус сообщает, что 53-летний Мосс покидает свой пост, а его обязанности в остатке сезона будет временно исполнять глава всей организации Ховард Уэбб.

В этом сезоне Уэбб и Мосс регулярно подвергались критике за спорные судейские решения, и несколько раз им приходилось признавать ошибки и приносить извинения клубам — как, например, в августе, когда "Вулверхэмптон" не получил пенальти против "Манчестер Юнайтед".


Метки PGMOL, Мосс, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 21.03.2024 09:19 # gary47
    Разгонять эту контору нужно на 90%

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  2. lfc-in-my-heart 21.03.2024 09:18 # lfc-in-my-heart
    Да пора давно разогнать этих некомпетентных стариков-разбойников и набрать молодежь, иначе у судейского корпуса Англии нет будущего, только дальнейшее погружение на дно

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  3. vals1702 21.03.2024 08:57 # vals1702
    Уэбба гнать в шею.

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  4. electric 21.03.2024 08:25 # electric
    Из-за этой скотины в том числе ЛФК недосчитался нескольких титулов и трофеев.
    Так что пшол вон. Скучать не будем.

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