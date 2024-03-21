Мосс покидает пост менеджера элитных рефери
Менеджер группы элитных рефери Джон Мосс покидает свой пост, не дожидаясь окончания сезона.
За 17 лет своей судейской карьеры Джон обслужил свыше 500 матчей. Повесив свисток на гвоздь в 2022 году, Джон возглавил группу элитных рефери, которые работают на играх Премьер-Лиги и Чемпионшипа.
Однако сейчас судейский корпус сообщает, что 53-летний Мосс покидает свой пост, а его обязанности в остатке сезона будет временно исполнять глава всей организации Ховард Уэбб.
В этом сезоне Уэбб и Мосс регулярно подвергались критике за спорные судейские решения, и несколько раз им приходилось признавать ошибки и приносить извинения клубам — как, например, в августе, когда "Вулверхэмптон" не получил пенальти против "Манчестер Юнайтед".
21.03.2024 08:00
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Последние комментарии:
Разгонять эту контору нужно на 90%
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Да пора давно разогнать этих некомпетентных стариков-разбойников и набрать молодежь, иначе у судейского корпуса Англии нет будущего, только дальнейшее погружение на дно
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Уэбба гнать в шею.
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Из-за этой скотины в том числе ЛФК недосчитался нескольких титулов и трофеев.
Так что пшол вон. Скучать не будем.
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