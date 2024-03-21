Райя vs Рамсдейл. Стоило ли Артете менять первого номера "Арсенала"?

Несмотря на то, что Аарон Рамсдейл пользовался большой поддержкой болельщиков, Микель Артета в межсезонье принял решение увеличить конкуренцию на вратарской позиции "Арсенала" и в новой кампании больше доверяет пришедшему из "Брентфорда" Давиду Райе. Стоила ли игра свеч в данном случае, и действительно ли Райя сильнее Рамсдейла как голкипер?

Аарон Рамсдейл попал в символическую сборную прошлого сезона Премьер-Лиги, но главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил пригласить в команду голкипера "Брентфорда" Давида Райю, сделав того основным сразу после первого перерыва в сезоне на матчи сборных. Это было немного неожиданно, так как Рамсдейл был покупкой самого Артеты, причем казалось, что вратарская позиция — далеко не самая проблемная в команде.



Какое-то время казалось, что Артета будет поочередно использовать двух голкиперов, но на самом деле он сделал четкую ставку на Райю и не менял Давида, даже когда тот ошибался. Совсем недавно Рамсдейл получил шанс проявить себя в матче с "Брентфордом", в котором Райя не мог принять участия из-за условий своей аренды, но Аарон сыграл так, что положение его конкурента только упрочилось.



Но получилось ли все так, как хотел Артета? Несмотря на то, что сейчас Райя стал первым номером "канониров", испанец в этом сезоне допустил несколько громких ошибок. Его застали врасплох в матче с "Челси", он совершил две осечки в выездной победе над "Лутоном" со счетом 3:4, и даже победа "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом месяце случилась при неудачной игре Давида.







При внимательном рассмотрении статистики сейвов Райи видно, что вратарь "Арсенала" входит в тройку или четверку худших вратарей лиги в этой категории. Процент сейвов Райи в этом сезоне составляет 64% — только Джейсон Стил из "Брайтона" имеет худший показатель среди голкиперов, которые в этом сезоне получили в своем клубе не менее 50% игрового времени.



Его показатель предотвращенных голов составляет -2.9, и это означает, что в этом сезоне он пропустил почти на три гола больше, чем должен был. Из основных вратарей Премьер-Лиги только Джеймс Траффорд, Мэтт Тернер, Марк Флеккен и Сэм Джонстон (все они играют за клубы, находящиеся под угрозой вылета) имеют показатели хуже.



Но контекст является ключевым моментом при анализе этих цифр. Вопрос в том, действительно ли "Арсеналу" нужен вратарь, отражающий удары?



Конечно, в какой-то момент руки Райи понадобятся, особенно в более важных матчах, поскольку этот сезон подходит к своему драматическому завершению. Но в среднем вратарь "Арсенала" относительно редко вступает в игру по основному профилю, отражая удары.



В этом сезоне Премьер-Лиги "канониры" допустили 223 удара по своим воротам, что является вторым лучшим результатом в дивизионе после "Манчестер Сити". И исходя из этой статистики, "Арсенал" пропустил наименьшее количество ожидаемых голов в лиге с некоторым отрывом.



Хотя статистика сейвов Райи выглядит не очень хорошо, он доминирует в своей штрафной площади. Испанец забирает подавляющее большинство навесов, и он выиграл все дуэли при выходах один на один в этом сезоне.



Также не забывайте, что Райя на данный момент лидирует в гонке за "Золотую перчатку" с девятью сухими матчами. Это связано с коллективной эффективностью оборонительной игры "Арсенала", но этому также способствует и сам вратарь "канониров".



Статистика показывает, что Райя играет немного выше по полю, чем Рамсдейл. Это небольшая деталь, но она имеет решающее значение, когда дело касается формы "Арсенала". Когда команда Артеты может играть немного выше, подталкивать своих защитников к средней линии, перемещать Деклана Райса, к краю чужой штрафной площади в высоком прессинге, она больше доминирует над соперником.







Наверное, стоит рассматривать приход Давида Райи вместе с появлением другого новичка в лице Деклана Райса — кажется, Артета понимал, что сможет получить лучшее от опорника сборной Англии, если обзаведется голкипером, уверенно играющим ногами.



Артета: "Что мне больше всего нравится в Давиде. так это то, что он делает в воротах. У его ворот не так уж много опасных моментов, потому что он предвидит их и часто нейтрализует в зародыше".



Все это от того, что Райя очень хорош в роли sweeper-keeper — у него 100% успеха на выходах за пределы своей штрафной для перехватов мяча. Только один голкипер в Премьер-Лиге имеет такую же статистику — Траффорд из "Бернли".



Рамсдейл — голкипер немного другого плана, он действительно хорош в рамке ворот, особенно когда поймает кураж, но в игре ногами он далеко не так мастеровит, как Райя, что мы могли недавно видеть в матче с "Брентфордом". За то время, что Артета работал с Рамсдейлом, он понял, что Аарона не переучить, и его попытки играть выше и выходить из ворот далеко не так эффективны, как игра Райи, который не делает одолжение тренеру и не подстраивается под его приоритеты, а играет так всегда, естественным образом.



Это не единственная небольшая поправка, которую Райя внес в игру "Арсенала". Также есть хорошее понимание игры и видение поля, что очень помогло "канонирам" на другом конце поля. Контратака, в которой "Арсенал" забил гол "Фулхэму" в канун Нового года, началась с быстрого броска Райи. Таким же был третий гол "канониров" в ворота "Кристал Пэлас", забитый Леандро Троссардом.



Доставка мяча в атаку Райи в конечном итоге является опасным оружием. Только Алиссон и Джордан Пикфорд имеют больше предголевых передач (то есть передач, которые приводят к результативной передаче при выносе мяча от ворот), чем Райя, в Премьер-Лиге в этом сезоне. Но это часть более широкой картины.



"В матче есть возможности, когда ты можешь играть быстро и двери открыты, и ты можешь максимизировать такие ситуации, как это делает каждая команда", — сказал Артета, когда его спросили о Райе и его способностях к быстрому и точному вводу мяча в игру.



Много было сказано о том, как "Арсеналу" необходимо исправить ошибки прошлого сезона, и, возможно, эти небольшие незначительные изменения, как раз и привели к тому, что сейчас "Арсенал" лидирует и сохраняет хорошие шансы завоевать титул.



Райя в воротах, перестановка Бена Уайта, а также появление Хаверца и Райса — ключевые изменения, которые предпринял Артета по сравнению с прошлым сезоном. И сейчас, кажется, можно сделать вывод о том, что команда действительно стала сильнее и сбалансированнее.



Очевидно, что для Артеты Райя изначально был голкипером, который заменит Рамсдейла. Хоть Аарон и часто выручал, он не давал команде всего того, что сейчас дает Давид. С Рамсдейлом Артета промахнулся, если говорить о том, подходил ли английский голкипер под философию Микеля и его видение футбола. Но баск оказался достаточно прагматичным и безжалостным, чтобы признать свою ошибку и внести коррективы в построение команды, даже когда меры были совсем не очевидным, а сначала многим казались спорными.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru