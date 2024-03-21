Робиньо приговорен к девяти годам тюрьмы в Бразилии

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Робиньо был приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование.

Преступление, соучастником которого Робиньо стал, случилось еще в январе 2013. Бразилец вместе с пятью другими мужчинами изнасиловал девушку в ночном клубе в Италии.



В ноябре 2017 Робиньо был признан итальянским судом виновным, с тех пор предприняв несколько безуспешных попыток опротестовать приговор.



Последние семь лет Робиньо провел на родине в Бразилии и все это время находился на свободе, несмотря на то, что Италия выдала ордер на арест экс-игрока "Сити".



Однако в среду Верховный суд Бразилии девятью голосами из 15 постановил, что Робиньо должен отбыть тюремное заключение на родине, сообщает Daily Mirror. Таким образом, на свободу преступник выйдет в возрасте 49 лет.



Добавим, Робиньо присоединился к "Сити" за рекордные на тот момент для Премьер-Лиги 32.5 млн. фунтов в сентябре 2008 — в один день, когда шейх Мансур купил клуб. Бразилец положил начало революции на "Этихад" при владельцах из Абу-Даби, но сам задержался у "горожан" только на полтора сезона.