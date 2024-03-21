Эдвардс объяснил назначение Хьюза

Исполнительный директор по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем", Майкл Эдвардс объяснил назначение Ричарда Хьюза спортивным директором "красных".

Эдвардс сам едва вернулся к работе с "Ливерпулем", и одним из его первых больших решений стало назначение Хьюза, который перейдет к "красным" из "Борнмута" в конце сезона.



Эдвардс знает Хьюза еще со времен, когда Майкл трудился аналитиком в "Портсмуте", а Ричард был там игроком.



Эдвардс уверен, что Хьюз станет его верным соратником и поможет "Ливерпулю" начать новую успешную эру после ухода главного тренера Юргена Клоппа из клуба.



"Я знаю его половину своей жизни в профессиональном и личном плане, и он абсолютно является тем, кто олицетворяет лучшие ценности футбольного клуба "Ливерпуль". Я совершенно ему доверю. Он обладает выдающимся суждением и послужным списком умных решений, которые пошли на пользу организациям, которые он представляет".



"И Ричард, и я осознаем груз ответственности, которая сопряжена с работой в этой роли в такого рода клубе. Факт в том, что это испытание воодушевляет и заряжает его энергией, и это важно".



"Каждому ясно, что Юрген оставит наследие, на которое можно опираться, и в лице Ричарда мы обладаем правильным человеком, чтобы принять ключевые решения и повести нас за собой в светлое будущее".



"Летом одна очень успешная глава "Ливерпуля" подойдет к концу, и цель каждого здесь — начать другую. И я уверен, что с Ричардом здесь у нас появился правильный человек, чтобы достичь этой цели", — сообщил Эдвардс.