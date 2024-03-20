Уайт отказался от вызова в сборную Англии из-за Холланда
Защитник "Арсенала" Бен Уайт отказался от вызова в сборную Англии из-за своего конфликта с ассистентом Стивом Холландом.
В последние недели Уайт набрал великолепную форму, поэтому отсутствие Бена среди игроков, вызванных в сборную Англии на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии стало сюрпризом.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сразу же объяснил, что это сам Уайт отказался от вызова в сборную Англии, но раскрывать причину не стал.
Тем не менее, изданию The Telegraph удалось выяснить мотив Уайта. Оказывается, все дело в разногласиях "канонира" с Холландом, ассистентом Саутгейта.
Кошка между Уайтом и Холландом пробежала еще в ноябре прошлого года, когда сборная Англии начинала выступление на Чемпионате Мира в Катаре.
Тогда Холланд, разговаривая с игроками, задал вопрос защитнику Кайлу Уолкеру насчет тактики "Манчестер Сити". Затем Стив спросил то же самое у Уайта, и тот признался, что не знает ответа.
Уайт никогда не скрывал того, что за пределами футбольного поля не интересуется игрой и не смотрит матчи других команд. Холланд использовал это, что упрекнуть Бена, и тот сильно обиделся.
В результате уже 30 ноября Уайт попросил отпустить его домой из Дохи, где англичане разбили свой лагерь на время ЧМ-2022. Как видно, этот конфликт так и не был улажен.
20.03.2024 22:00
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Ассистент Саутгейта указал ему на то, что он нетрадиционной сексуальной ориентации и ему не место в сборной. Тот свою очередь обиделся. Педики ранимые существа и Холланду не составило труда довести Уайта до истерики.
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