"Ньюкасл" лишился Ботмана на срок до девяти месяцев
Центральный защитник "Ньюкасла" Свен Ботман нуждается в операции на колене, восстановление после которой займет до девяти месяцев.
Эту травму Ботман получил в проигранном "Ньюкаслом" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (2:0).
Углубленное обследование подтвердило худшие опасения медицинского штаба "сорок". 24-летний голландец повредил крестообразные связки колена.
Как следует из официального заявления "Ньюкасла", Ботман будет прооперирован на следующей неделе и пропустит от шести до девяти месяцев.
Таким образом, Ботман пропустит остаток этого сезона и начало следующего, а также не поможет своей сборной на Евро-2024 грядущим летом.
Добавим, Ботман сыграл 17 матчей за "Ньюкасл" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав две результативные передачи.
20.03.2024 21:00
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