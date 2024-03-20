"Ньюкасл" лишился Ботмана на срок до девяти месяцев

Центральный защитник "Ньюкасла" Свен Ботман нуждается в операции на колене, восстановление после которой займет до девяти месяцев.

Эту травму Ботман получил в проигранном "Ньюкаслом" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (2:0).



Углубленное обследование подтвердило худшие опасения медицинского штаба "сорок". 24-летний голландец повредил крестообразные связки колена.



Как следует из официального заявления "Ньюкасла", Ботман будет прооперирован на следующей неделе и пропустит от шести до девяти месяцев.



Таким образом, Ботман пропустит остаток этого сезона и начало следующего, а также не поможет своей сборной на Евро-2024 грядущим летом.



Добавим, Ботман сыграл 17 матчей за "Ньюкасл" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола и отдав две результативные передачи.