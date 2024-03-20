Босс "Баварии" объяснил, почему не позвонит Клоппу

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль объяснил, почему не будет звать на работу Юргена Клоппа, покидающего должность главного тренера "Ливерпуля" в конце сезона.

В данный момент нового рулевого ищет не только "Ливерпуль", но и "Бавария", которая месяц назад анонсировала расставание с Томасом Тухелем в конце сезона.



В прошлом "Бавария" уже неоднократно предпринимала попытки заманить Клоппа, однако на сей раз чемпионы Бундеслиги даже не будут пытаться.



По словам Эберля, который получил назначение в "Баварии" через пять дней после новости о предстоящем расставании с Тухелем, он отлично понимает мотивы Клоппа, нуждающегося в передышке.



"Я знаю, что это значит, когда вы делаете заявления вроде Клоппо, который сказал: "У меня больше нет энергии".



"Есть мало людей, которые могут понять это лучше меня, потому что я сам проходил через подобное. Люди прежде всего. Поэтому я не буду звонить ему", — цитирует Эберля Daily Mirror.