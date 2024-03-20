Соломон перенес повторную операцию на колене

Вингер "Тоттенхэма" Манор Соломон перенес вторую в сезоне операцию на колене.

Соломон только прошлым летом присоединился к "Тоттенхэму" в качестве свободного агента. С тех пор Манор сыграл шесть матчей за "шпор", отдав две результативные передачи.



Последний раз Соломон выходил на футбольное поле еще в победном для "Тоттенхэма" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 30 сентября (2:1).



В октябре Соломон перенес первую операцию на колене, однако эта процедура не оправдала себя, и накануне 24-летний израильтянин снова оказался под ножом хирурга, как следует из заявления "шпор".



"Тоттенхэм" уточняет, что речь идет о "небольшой операции на мениске правого колена", однако какие-либо сроки по возвращению экс-игрока "Фулхэма" и "Шахтера" в строй не называются.