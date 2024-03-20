"Арсенал" подтвердил, что Томиясу заключил новый контракт

"Арсенал" подтвердил, что правый защитник Такехиро Томиясу заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2026 года.

Томиясу сыграл 73 матча за "Арсенал" во всех соревнованиях после своего перехода из "Болоньи" за 20 миллионов фунтов в 2021 году.



Томиясу очень уверенно отыграл первую половину этого сезона, после чего уехал на Кубок Азии, а по возвращении из сборной Японии загремел в лазарет.



Как отмечает BBC, новый контракт 25-летнего защитника, сыгравшего 20 матчей за "канониров" в этом сезоне, также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Мы так рады, что Томи связал свое будущее с нами. Помимо своих природных навыков и силы, Томи обладает первоклассным настроем, характером и ценностями. Каждый любит Томи, и он является важной частью команды с момента перехода к нам".



"Он тренируется с желанием и целеустремленностью, чтобы быть лучшей версией себя каждый день, и это восхищает. Мы предвкушаем совместную работу с Томи в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.