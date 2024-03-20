Четверо игроков пропустили тренировку сборной Англии

Букайо Сака Четверо игроков, включая капитана Харри Кейна, пропустили тренировку сборной Англии в среду.

Помимо Кейна, на тренировке англичан в среду отсутствовали Джордан Хендерсон, Букайо Сака и Коул Палмер. Все четверо занимались в тренажерном зале.

О проблемах со здоровьем Хендерсона, Сака и Палмера до сих пор ничего не было известно, тогда как Кейн повредил свою лодыжку в матче за "Баварию" против "Дармштадта" в минувшую субботу.

Остальные 22 игрока, включая дополнительно вызванного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну, провели полноценную тренировку на базе "Сент-Джордж Парк".

Как напоминает Evening Standard, англичане сыграют товарищеский матч против Бразилии в ближайшую субботу, а в следующий вторник сразятся с Бельгией.


Метки Кейн, Палмер, Сака, сборная Англии, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2024 17:00

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