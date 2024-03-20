Ричард Хьюз становится новым спортивным директором "Ливерпуля"
"Ливерпуль" подтвердил назначение Ричарда Хьюза из "Борнмута" своим новым спортивным директором.
На посту спортивного директора "Ливерпуля" Хьюз сменит Йорга Шмадтке, который покинул мерсисайдский клуб с закрытием зимнего трансферного окна.
Хьюз официально приступит к работе в "Ливерпуле" с 1 июня, а до тех пор завершит свои дела в "Борнмуте", где он является техническим директором.
"Ливерпуль" подтверждает, что за назначением Хьюза стоит исполнительный директор по футболу компании Fenway Sports Group Майкл Эдвардс, который его знает по совместной работе в "Портсмуте", где Ричард был игроком.
За свою игровую карьеру Хьюз провел свыше 300 матчей за "Портсмут" и "Борнмут", действуя на позиции полузащитника. А в качестве юниора Ричард провел некоторое время в "Аталанте" и "Арсенале".
Повесив бутсы на гвоздь, 44-летний шотландец остался работать в "Борнмуте", где дорос до технического директора.
Одна из первых задач Хьюза и Эдвардса состоит в том, чтобы определить преемника для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
20.03.2024 16:00
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Наш лидер в очередной раз доказал всем что он самый легитимный президент в нашей стране, и как бы либерастическая тварь не воняла, факт остаётся фактом, рекордная посещаемость, разгромная победа, это наш лидер за которым идёт народ.
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На белорусском страна называется "Беларусь", а на русском это не страна и просто часть России
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Пока непонятный персонаж абсолютно. Но настораживает, что Эдвардс, поимев больше власти и влияния, тащит своих корешей. Не айс это. Ну будем надеяться на их профессионализм, а не то, что это всего лишь кумовство.
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Сойдет. У всех косяки есть и Эдвардс с Хьюзом не будут исключением.
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7 место уже заждалось Ливерпуль.
Вот и помощь подоспела.
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На бумаге оч мощный чел
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Мафия - главный даун сайта, это неоспоримый факт, подтвержденный многими его "братишками" пенсами.
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ФСГ таки решило продешевить
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Не внушает доверия.
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