Сон не собирается становиться тренером

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что не будет тренировать, когда завершит игровую карьеру.

31-летний Сон является одним из наиболее популярных азиатских игроков всех времен. За плечами у звезды сборной Южной Кореи огромный опыт.



Сону доводилось участвовать в борьбе за титул Премьер-Лиги и играть в финале Лиги Чемпионов вместе со "шпорами", однако нападающий не собирается делиться своим опытом с другими.



"Это обещание, которое я дал себе. Я уже принял решение".



"Я люблю футбол, но у меня нет способности учить футболу других. Мне просто нравится пинать мяч самому", — цитирует Сона Evening Standard.