Альварес был "в часе от перехода в "Челси"

Полузащитник Эдсон Альварес рассказал, что за год до своего перехода в "Вест Хэм" едва не оказался в "Челси".

Альварес выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Аякса" за 35.4 млн. фунтов прошлым летом. "Молотобойцы" приобрели Эдсона на деньги, вырученные с продажи Деклана Райса в "Арсенал" за 105 млн. фунтов.



По словам Альвареса, он мог приехать в Премьер-Лигу еще летом 2022, однако "Аякс" заблокировал трансфер игрока сборной Мексики.



"Вообще-то, на третий год в "Аяксе" я должен был перейти в "Челси", самолет уже ждал меня в аэропорту. Но "Аякс" сказал мне: "Ты не перейдешь".



"Я был в часе от того, чтобы сесть в самолет и отправиться на подписание контракта с "Челси", а "Аякс" сказал мне: "Ты не перейдешь". Я ничего не смог с этим поделать", — цитирует Альвареса Evening Standard.