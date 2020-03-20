"Форест" нужно продать одного из своих лучших игроков до 30 июня

"Ноттингем Форест" придется продать кого-нибудь из своих лучших игроков до 30 июня, чтобы повторно не нарушить правила финансового фейр-плей.

Ранее на этой неделе Премьер-Лига обвинила о снятии с "Форест" четырех очков за превышение установленного лимита убытка за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2022/23.



По информации The Times, не сходится баланс у "Форест" и в этом сезоне, поэтому в срок до конца июня клубу с "Сити Граунд" нужно изыскать около 30 миллионов фунтов за счет продажи игроков, чтобы избежать повторного снятия очков.



Одним из наиболее вероятных кандидатов на продажу является атакующий полузащитник Морган Гиббс-Уайт, который забил три гола и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



Также высокий спрос существует на центрального защитника "Форест" Мурильо, которого сватают в "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Ньюкасл", ПСЖ и "Барселону".



Свои почитатели есть и у нападающего Тайво Авоньи, который забил шесть голов и отдал три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги.