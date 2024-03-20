Исак пополнил шорт-лист "Арсенала"

"Арсенал" добавил Александера Исака из "Ньюкасла" в свой шорт-лист нападающий на лето.

Приобретение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на летнее трансферное окно.



Ранее с переходом к "канонирам" связывали таких бомбардиров, как Айвен Тоуни из "Брентфорда", Виктор Осимхен из "Наполи" и Виктор Дьекереш из "Спортинга".



По информации Football Insider, в шорт-листе "Арсенала" появилось еще одно имя, и это Исак, которым "канониры" интересовались еще до перехода Александера в "Ньюкасл" за 63 миллиона фунтов в 2022 году.



Несмотря на некоторую подверженность травмам, 24-летний швед хорошо освоился в английском футболе и забил 12 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Ньюкасл" находится под серьезным давлением из-за правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, и это может помочь "Арсеналу" заполучить Исака.