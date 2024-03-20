Уэбб объяснил, почему "Ливерпуль" не получил пенальти против "Сити"

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб объяснил, почему "Ливерпуль" не заработал пенальти в концовке недавнего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

10 матча "Ливерпуль" и "Сити" сыграли вничью 1:1, причем в самой концовке хозяева "Энфилда" претендовали на пенальти, когда Жереми Доку ногой ударил Алексиса Макаллистера по груди.



Рефери Майкл Оливер не решился назначить 11-метровый, а система VAR не нашла в его решении явной ошибки — к огромному возмущению главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Однако Уэбб считает, что в данном случае VAR и не должна была исправлять решение рефери, потому что ситуация не выглядит однозначной.



"Думаю, это один из тех случаев, когда VAR отреагировала бы фразой "проверка завершена", если бы рефери в поле зафиксировал фол".



"Точно так же фраза "проверка завершена" последовала бы, если бы рефери не зафиксировал фол. Вы слышали, как Майкл Оливер сказал, что мяч оказался меж двух игроков, двигающихся навстречу друг другу. Мяч слишком низко, чтобы играть головой. Доку поднимает свою ногу, чтобы сыграть по мячу и касается мяча".



"Да, мы знаем, что при этом он касается и Макаллистера. Макаллистер движется ему навстречу. Макаллистер особо не играет по мячу. Поэтому я могу понять, почему мнения разделились".



"Думаю, это была бы "проверка завершена" в любом случае. Мы считаем, что VAR не должна менять решения рефери в ситуациях, которые не являются однозначными. VAR остается в стороне. Думаю, этого мы и должны ожидать от VAR".



"Ближе к концу матча игроки в некоторых ситуациях могут искать контакт, чтобы упасть. Я не говорю, что так было и здесь, но нужно учитывать возможное поведение игроков в заключительных стадиях матча. И для принятия решений в таких ситуациях тебе нужно отсутствие сомнений", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.



