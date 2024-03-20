Бакайоко — ключевая цель "Челси" на лето

"Челси" рассматривает вингера ПСВ Йохана Бакайоко своей ключевой трансферной целью на грядущее лето.

Бакайоко очень ярко проводит этот сезон, забив восемь голов и отдав 13 результативных передач во всех соревнованиях. Отличная игра Йохана помогает ПСВ уверенно лидировать в Эредивизии.



По информации Sky Sport Germany, успехи 20-летнего бельгийца не остались незамеченными со стороны европейских грандов, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", дортмундскую "Боруссию" и ПСЖ.



При этом особый интерес к Бакайоко проявляет "Челси", который лишь в январе 2023 приобрел у ПСВ вингера Нони Мадуэке.



Рассчитанный до 2026 года контракт Бакайоко с ПСВ не предусматривает фиксированных отступных, и для приобретения Йохана может потребоваться сумма около 50-60 миллионов евро (42-51 млн. фунтов).