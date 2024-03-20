Бакайоко — ключевая цель "Челси" на лето

Йохан Бакайоко "Челси" рассматривает вингера ПСВ Йохана Бакайоко своей ключевой трансферной целью на грядущее лето.

Бакайоко очень ярко проводит этот сезон, забив восемь голов и отдав 13 результативных передач во всех соревнованиях. Отличная игра Йохана помогает ПСВ уверенно лидировать в Эредивизии.

По информации Sky Sport Germany, успехи 20-летнего бельгийца не остались незамеченными со стороны европейских грандов, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", дортмундскую "Боруссию" и ПСЖ.

При этом особый интерес к Бакайоко проявляет "Челси", который лишь в январе 2023 приобрел у ПСВ вингера Нони Мадуэке.

Рассчитанный до 2026 года контракт Бакайоко с ПСВ не предусматривает фиксированных отступных, и для приобретения Йохана может потребоваться сумма около 50-60 миллионов евро (42-51 млн. фунтов).


Метки Бакайоко, ПСВ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.03.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 640

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jamievardy 20.03.2024 09:31 # jamievardy
    чуквуэмекси
    бадиашильси
    мадуэкси
    бакайокси

    (ответить)

  2. suddenly 20.03.2024 09:05 # suddenly
    Одного Бакайоко им мало было...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: